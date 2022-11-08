ВСУ попытались сбросить с дрона взрывчатку на подстанцию РЭС под Курском

Фото: ТАСС/Zuma

Вооруженные силы Украины попытались сбросить взрывчатку на электрическую подстанцию в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава области уточнил, что инцидент никак не повлиял на электроснабжение района. По словам Старовойта, объект получил незначительные повреждения.

Ранее Старовойт сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Гуево Суджанского района пострадали пять человек, в том числе трое детей. Всех пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

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