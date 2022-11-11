В РФ началось серийное производство БМП-3

Видео: телеграм-канал Дмитрия Медведева

"Курганмашзавод" начал серийное производство боевых машин пехоты БМП-3. Соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

У машин есть экраны с креплениями для модулей динамической защиты. При этом на каждой башне установлено по пять креплений справа и слева от орудий.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" начал поставлять армии России новейшие беспилотные летательные аппараты коптерного типа. При этом некоторые аппараты выйдут в 2023 году. Указанное вооружение делается для самых разных целей, в том числе разведывательных.



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