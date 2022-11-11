Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:45

Безопасность

В РФ началось серийное производство БМП-3

Видео: телеграм-канал Дмитрия Медведева

"Курганмашзавод" начал серийное производство боевых машин пехоты БМП-3. Соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

У машин есть экраны с креплениями для модулей динамической защиты. При этом на каждой башне установлено по пять креплений справа и слева от орудий.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" начал поставлять армии России новейшие беспилотные летательные аппараты коптерного типа. При этом некоторые аппараты выйдут в 2023 году. Указанное вооружение делается для самых разных целей, в том числе разведывательных.

Читайте также

властьбезопасность

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика