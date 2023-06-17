ПВО отразили атаку украинских БПЛА на нефтепровод "Дружба" в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО в ночь на 17 июня отразили атаку украинских беспилотников на нефтепровод "Дружба". Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба", – написал он.

Глава региона уточнил, что всего российскими средствами противовоздушной обороны в ходе отражения атаки ВСУ было уничтожено три беспилотных летательных средства самолетного типа.

Ранее на складе для хранения пуха в Курской области произошел пожар на площади 2 000 квадратных метров. Как позже уточнял губернатор региона Роман Старовойт, его причиной стало попадание в здание украинского БПЛА.

