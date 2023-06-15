Военный эксперт назвал дрон "Лютик-Камикадзе" высокоточным оружием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дрон "Лютик-Камикадзе" является высокоточным оружием, сообщает News.ru со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова.

"Задача любого оператора, который управляет дроном-камикадзе – обнаружить цели и уничтожить их с использованием барражирующего боеприпаса. В своей конструкции беспилотник несет боевую часть, которая предназначена для уничтожения определенной цели. Барражирующие боеприпасы дальнего действия на дронах-камикадзе могут уничтожать бронированную технику, в том числе танки", – объяснил эксперт.

Специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий создали FPV-дрон под названием "Лютик-Камикадзе", который оснащен системой сброса с возможностью дистанционной активации. БПЛА способен поднимать груз весом до 2 килограммов и нести его на расстояние до 3 километров.

Ранее сообщалось, что в индустриальном парке "Руднево" откроют центр компетенций "Беспилотные авиационные системы". Его главными целями будут развитие производства, продвижение инновационных разработок, а также серьезный рост доли отечественных комплектующих в области БАС.

Соответствующее соглашение было подписано между ОЭЗ "Технополис "Москва", а также правительством Москвы и МГТУ имени Баумана в апреле этого года.

Собянин заключил соглашение о развитии беспилотных авиационных систем