Минпромторг РФ сформировал проект стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минпромторг РФ подготовил проект стратегии развития беспилотной авиации России до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Документ направлен на межведомственное согласование и размещен в государственной автоматизированной информационной системе "Управление", – указано в сообщении.

Стратегия была разработана по поручению Владимира Путина и является базовым документом планирования отрасли по созданию беспилотников, а также определяет приоритеты государственной политики в сфере формирования перспективного облика беспилотных авиационных систем (БАС) на долгосрочную перспективу.

Замглавы Минпромторга Василий Осьмаков подчеркнул, что документ будет утвержден до 1 июня 2023 года.

"Ее реализация поможет обеспечить технологический суверенитет в сферах разработки, производства и безопасной эксплуатации гражданских беспилотников", – сказал он.

Ранее первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов провел стратегическую встречу с российскими производителями БАС. В ходе встречи он назвал центральной проблемой консолидацию производителей и формирование системы кооперации и технологического обеспечения производства БАС.

Он также заявил о необходимости снятия ограничений для использования БАС и услуг, которые могут предоставить беспилотники, например перевозку грузов, аэрофотосъемку и киносъемку и другое.



Федеральный центр беспилотных авиационных систем появится в столице