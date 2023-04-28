Россия увеличит объем выпуска БПЛА до 18 тысяч в год к концу 2026 года – Белоусов

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Промышленность РФ к концу 2026 года выйдет на объем выпуска 18 тысяч беспилотников в год. Об этом заявил первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов на совещании по развитию беспилотных авиационных систем, которое провел Владимир Путин в индустриальном парке "Руднево".

"С уровнем покрытия внутреннего спроса, который, как я уже говорил, сегодня 37%, будет – около 52%. А к 2030 году – выйти на объем 32 тысячи в год с уровнем покрытия спроса порядка 70%", – приводит слова Белоусова ТАСС.

Он также сообщил о необходимости создания в России единого оператора для беспилотной и пилотируемой авиации. По словам Белоусова, создание такого оператора для частных компаний планируется до 1 ноября текущего года.

Помимо этого, в 2024 году планируется разработка программы по стандартизации беспилотников, добавил первый зампредседателя правительства. Также предполагается формирование системы налоговых льгот для производителей БПЛА по аналогии с ИТ-компаниями.

Ранее Владимир Путин заявил, что отрасль беспилотной авиации является очень перспективным и важнейшим направлением деятельности РФ.

Российский президент также сообщил, что Росавиация должна активнее работать над цифровизацией воздушного движения. В противном случае придется формировать параллельную структуру по беспилотникам.

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