Путин потребовал от Росавиации ускорить цифровизацию воздушного движения

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Росавиация должна активнее работать над цифровизацией воздушного движения. В противном случае придется формировать параллельную структуру по беспилотникам. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания в индустриальном парке "Руднево", пишет ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что необходимо коренным образом изменить интенсивность работы. По его словам, если Росавиация будет продолжать работать в таком же режиме, как по рейсовым самолетам, то ни о каком развитии беспилотной авиации речи не идет.

Путин также обратился к министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой подготовить предложения по подчиненности отрасли БПЛА Росавиации или представить идеи по созданию спецоргана.

Ранее российский президент заявил, что отрасль беспилотной авиации является очень перспективным и важнейшим направлением деятельности РФ.

Владимир Путин добавил, что объем отрасли БПЛА в России может достигать 1 триллиона рублей. По словам главы государства, за подобной отраслью будущее, а также внутри нее концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений.

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