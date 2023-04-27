Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по урегулированию обстановки на Украине

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора предложил Владимиру Путину организовать рабочую группу по урегулированию обстановки на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

В ходе беседы президенты обсудили темы, касающиеся спецоперации на Украине и зерновой сделки.

"Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы могут появиться в рамках рабочей группы, которую предлагается создать", – поделились в турецкой канцелярии.

О телефонном разговоре лидеров двух государств стало известно в четверг, 27 апреля. Во время беседы Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство первой в Турции атомной электростанции "Аккую".

В этот же день Москва и Стамбул оформили доставку ядерного топлива на электростанцию. В ходе церемонии Путин, участвующий в ней через видеоконференцию, подчеркнул, что флагманский проект РФ и Турции поможет развивать экономические и соседские связи двух государств.

Новости часа: Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом