Путин заявил, что беспилотная отрасль является важнейшей для страны

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Отрасль беспилотной авиации является очень перспективным и важнейшим направлением деятельности России. Об этом Владимир Путин рассказал во время встречи с представителями организаций в сфере БПЛА на территории индустриального парка "Руднево".

Российский президент добавил, что объем отрасли беспилотных летательных аппаратов в России может достигать 1 триллиона рублей. По словам Путина, за отраслью БПЛА будущее, а также внутри нее концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений.

"И конечно, что очень важно – это направление использования беспилотных летательных аппаратов, оно просто необозримое: практически, наверное, нет такой сферы деятельности и сферы экономики, где невозможно было бы применять летательные аппараты беспилотные", – рассказал глава государства.

Развивать подобную отрасль также необходимо для структурных изменений, добавил Владимир Путин, поскольку она серьезным образом поднимает конкурентоспособность любой экономики.

Президент РФ поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и его команду за то, что в столице уделяется большое внимание подобному важнейшему направлению развития страны.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин определил статус жителей новых регионов, которые не имеют гражданства РФ. Указом президента утверждается, что эти граждане имеют право постоянно проживать на территории новых субъектов.

До этого Путин назвал АЭС "Аккую" флагманским проектом Москвы и Стамбула. Он поможет развивать экономические и соседские связи двух государств, отметил президент.

Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую"