Путин назвал АЭС "Аккую" флагманским проектом России и Турции

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин назвал АЭС "Аккую" флагманским проектом Москвы и Стамбула. Он поможет развивать экономические и соседские связи двух государств, отметил президент.

В ходе церемонии доставки ядерного топлива производства РФ на энергоблок номер 1 турецкой АЭС в режиме видеоконференции российский лидер поздравил участников с новым этапом реализации одного из крупнейших в истории российско-турецких отношений совместного проекта.

"Подчеркну, это флагманский проект, он несет как обоюдные экономические выгоды, так и, безусловно, способствует укреплению многопланового партнерства между двумя нашими государствами, которое опирается на принципы добрососедства, взаимного уважения интересов друг друга и учета интересов друг друга, – отметил Путин.

Новая АЭС стала первой атомной электростанцией в Турции. Предполагается, что после ввода в эксплуатацию она начнет покрывать до 10% потребностей государства в электричестве.