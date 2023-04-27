Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

"Обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его вклад в строительство атомной электростанции "Аккую", – указано в сообщении.

Путин и Эрдоган также поговорили о зерновой сделке и о развитии событий в конфликте на Украине.

Эрдоган планировал провести телефонные переговоры с российским лидером перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую", которая проходит в четверг, 27 апреля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российские власти не знают о проблемах со здоровьем, которые якобы были у турецкого президента. Он добавил, что российская сторона проводила подготовку к телефонному разговору.

До этого Эрдоган сообщал, что отменил все публичные выступления на 26 апреля по рекомендации медиков.



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