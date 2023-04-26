Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Путиным

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с Владимиром Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую", сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. Его слова передает РИА Новости.

Церемония запланирована на четверг, 27 апреля. Российский лидер должен подключиться к ней в режиме видеоконференции.

Новая АЭС станет первой атомной электростанцией в Турции.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Белый дом планирует привести к власти в Турции политиков, которые втянут республику в конфликт с Россией в Сирии. Журналисты считают, что благодаря этому новый турецкий президент станет вторым украинским лидером Владимиром Зеленским.

