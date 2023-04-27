Песков не в курсе о якобы проблемах со здоровьем Эрдогана

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Российские власти не знают о том, чтобы у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана якобы были проблемы со здоровьем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в ближайшее время Владимир Путин планирует пообщаться с ним.

"Нам неизвестно ничего об этих "трудностях". Мы готовимся к телефонному разговору сегодня и к содержательному общению двух президентов", – заявил Песков.

Так он ответил на вопрос, смогут ли российские власти предложить помощь своих врачей на фоне информации о проблемах со здоровьем турецкого лидера.

Накануне стало известно, что Эрдоган отменил все публичные выступления 26 апреля по рекомендации медиков. До этой новости президент Турции почувствовал недомогание в прямом эфире местного телеканала, его интервью было прервано.

Позже Эрдоган вновь вернулся в эфир и заявил, что у него обнаружили желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. В свою очередь, представитель президента Ибрагим Калын рассказал, что здоровье турецкого лидера в норме.

После этого в центре по борьбе с дезинформацией администрации Эрдогана опровергли информацию о том, что президент якобы перенес инфаркт и был госпитализирован.