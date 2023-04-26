Песков сообщил, что в Кремле рассматривают письмо Гутерриша по зерновой сделке

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Письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, переданное им Владимиру Путину, рассматривают в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается", – сообщил представитель Кремля.

Гутерриш передал письмо на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Оно содержит предложения об улучшении, расширении и продлении зерновой сделки.

Аналогичный документ генсек ООН передал представителям Украины и Турции.

