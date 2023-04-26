13:28Политика
Песков сообщил, что в Кремле рассматривают письмо Гутерриша по зерновой сделке
Фото: 123RF/fotokostic
Письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, переданное им Владимиру Путину, рассматривают в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается", – сообщил представитель Кремля.
Гутерриш передал письмо на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Оно содержит предложения об улучшении, расширении и продлении зерновой сделки.
Аналогичный документ генсек ООН передал представителям Украины и Турции.
В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки
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