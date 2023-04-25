В Госдуме призвали пересмотреть российские обязательства по зерновой сделке

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В Госдуме призвали отказаться от зерновой сделки, если Украина продолжит атаковать Крым, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от Республики Крым Михаила Шеремета.

"Учитывая последние атаки надводных беспилотников на Крым, необходимо кардинально пересмотреть условия и наши обязательства по зерновой сделке. Если украинская сторона сохранит агрессивные намерения в отношении полуострова, зерновая сделка должна быть расторгнута", – заявил Шеремет.

По его словам, Киев используют гуманитарные коридоры в Черном море для прикрытия своих атак. Кроме того, Украина закупает оружие на вырученные от продажи зерна средства, резюмировал депутат.

В ночь на 24 апреля украинские безэкипажные катера попытались атаковать пункт базирования Черноморского флота РФ в Севастополе. Беспилотники уничтожили на подходе к бухте. Позднее в Минобороны РФ заявили, что катера были запущены из порта Одессы, который был определен для реализации зерновой сделки. Развертывание беспилотников происходило в районе гуманитарного коридора, через который проходит украинская сельхозпродукция в рамках сделки.

18 марта этого года Россия продлила зерновую сделку только на 60 дней, несмотря на то, что изначальные условия соглашения подразумевают продление на 120 дней. В МИД РФ объяснили решение отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.