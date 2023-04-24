В Минобороны РФ заявили о ликвидации пытавшихся атаковать Севастополь БПЛА

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Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), пытавшиеся атаковать пункт базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе прошедшей ночью, были уничтожены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве пояснили, что киевский режим предпринял попытку атаки тремя безэкипажными катерами. Атака на ЧФ России была совершена в 03:30 по московскому времени.

"Силами противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет", – заявил он.

Об атаке беспилотников на ЧФ в Севастополе в ночь на 24 апреля сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он заверил в готовности оперативных служб и призвал местное население соблюдать спокойствие.

Позже глава региона проинфрмировал, что ЧФ успешно отразил атаку. Один из дронов, по его словам, ликвидировали силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), второй взорвался в процессе полета.