Глава Севастополя объяснил громкие звуки взрывов в городе

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Громкие звуки, которые были слышны в Севастополе, произошли из-за учений флота в бухте. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Если слышите громкие звуки в центре, то это флот проводит учения по обороне рейда Севастопольской бухты", – написал глава Севастополя.

По его словам, в городе все спокойно.

До этого власти региона предупредили жителей о подрыве боеприпасов и немецкой авиабомбы SD-250 времен Великой Отечественной войны. Развожаев подчеркнул, что горожанам не стоит беспокоиться из-за звуков взрывов, так как в городе спокойно. Глава Севастополя отметил, что боеприпасы были обнаружены в районе улицы Ерошенко.

