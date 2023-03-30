Губернатор Севастополя предупредил жителей о взрывах боеприпасов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о громких звуках, которые они услышат из-за взрывов боеприпасов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сотрудники МЧС проведут на полигоне в районе Кара-Кобы плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

"Будет, скорее всего, громко, поэтому предупреждаю вас заранее. В городе все спокойно", – добавил Развожаев.

Ранее глава Севастополя объяснял причины, по которым жители города 24 марта слышали громкие звуки. Тогда в Севастополе военнослужащие ВС РФ проводили профилактические работы в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев тоже комментировал сообщения от жителей о звуке взрыва в Ростове-на-Дону. По его словам, это работа российской авиации. Голубев пояснил, что громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета.



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