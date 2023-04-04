Глава Севастополя объяснил громкие звуки в Карантинной бухте учебными стрельбами

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Громкие звуки в Карантинной бухте Севастополя были слышны из-за учебной стрельбы Черноморского флота России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление губернатора региона Михаила Развозжаева.

"Громкие звуки в районе Карантинной бухты – это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. – Прим. ред.). В городе все спокойно", – сообщил глава региона.

До этого СМИ сообщали о нескольких мощных взрывах над Белгородом. По информации изданий, звуки раздавались в интервалом в 20 минут.

Позже местные власти объяснили громкие звуки работой Вооруженных сил России.

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