Черноморский флот отразил атаку беспилотников на Севастополь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Во время атаки на Севастополь силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) уничтожили один надводный беспилотник, а второй взорвался сам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам", – написал он.

Развожаев сообщил, что попытка атаки была предпринята начиная с 03:30 утра. По его словам, она была отбита на внешнем рейде.

Губернатор подчеркнул, что никакие объекты не были повреждены и в городе сейчас тихо. Однако, все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, заключил он.

Об атаке беспилотников на Севастополь стало известно в ночь на 24 апреля. Развожаев призывал всех сохранять спокойствие.

До этого Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь 22 марта. Тогда российские военные оперативно отреагировали на возникшую угрозу и уничтожили три БПЛА.

В результате атаки военные корабли не были повреждены.

