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Черноморский флот отразил атаку беспилотников на Севастополь
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Во время атаки на Севастополь силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) уничтожили один надводный беспилотник, а второй взорвался сам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
"По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам", – написал он.
Развожаев сообщил, что попытка атаки была предпринята начиная с 03:30 утра. По его словам, она была отбита на внешнем рейде.
Губернатор подчеркнул, что никакие объекты не были повреждены и в городе сейчас тихо. Однако, все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, заключил он.
Об атаке беспилотников на Севастополь стало известно в ночь на 24 апреля. Развожаев призывал всех сохранять спокойствие.
До этого Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь 22 марта. Тогда российские военные оперативно отреагировали на возникшую угрозу и уничтожили три БПЛА.
В результате атаки военные корабли не были повреждены.
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