Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработала система ПВО по воздушной цели", – говорится в его публикации.

Как отметил Развожаев, в результате атаки военные корабли не были повреждены. Однако после взрыва вражеских морских беспилотников были выбиты стекла в зданиях в районе дома № 2 на улице Ленина и в Доме Москвы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Губернатор обратил внимание на то, что российские военные оперативно отреагировали на возникшую угрозу и успешно отразили атаку.

"Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове", – подчеркнул Развожаев.

Ранее глава Севастополя сообщил об очередной атаке украинских беспилотников. Два БПЛА были сбиты над морем. Он призвал местных жителей не поддаваться панике. По его словам, угроза была устранена средствами противовоздушной обороны.



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