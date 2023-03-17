Путин заявил, что власти РФ сделают все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Владимир Путин заявил, что российские власти сделают все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

"Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетных характер, особенно сегодня ", – сказал глава государства в ходе совещания по опросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

По словам президента России, власти сделают все, чтобы пресечь любы угрозы. Он также отметил, что несмотря на трудности, будет ускорено социально-экономическое развитие региона. Кроме того, планируется реализовать планы по повышению качества жизни граждан, увеличению доходов семей.

Путин уточнил, что будут наращиваться инвестиционный, промышленный, аграрный, туристический потенциал регионов. Также планируется поддержка предпринимательства и деловой инициативы.

Глава государства подчеркнул, что будут созданы новые рабочие места, реализованы конкретные проекты в транспортной и энергетической инфраструктуре, а также в структуре ЖКХ, здравоохранения, образования и культуры.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что ремонт Крымского моста после теракта завершится в срок.

"За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду симферопольский аэропорт, современную трассу Таврида, конечно же, Крымский мост", – сказал глава государства.

По словам Путина, автомобильное сообщение уже открыто по Крымскому мосту, в данный момент идет ремонт железнодорожных путей.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате инцидента погибли три человека, два автомобильных пролетов моста были разрушены, при этом арка над судоходной частью не получила повреждений.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, автомобильное движение запустили по всем полосам Крымского моста. Восстановительные работы удалось завершить на 39 дней раньше запланированного срока.



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