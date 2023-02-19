СК получил подтверждение организации украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту

Фото: СК РФ

Следственный комитет России получил подтверждение организации украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту, сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

"В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы", – сказал глава ведомства.

По словам Бастрыкина, ранее были установлены 12 человек, которые имеют непосредственную причастность к совершению теракта. Кроме того, с числе преступников граждане Украины, Армении, Грузии и России. 8 человек уже находятся под стражей.

Бастрыкин уточнил, что по данному уголовному делу проводятся экспертизы, включая технические после обнаружения на месте ЧП вещественных доказательств.

Полученная информация обобщается и систематизируется для установления всей картины произошедшего и для определения всех лиц, которые имеют отношение к теракту, заключил глава ведомства.

На Крымском мосту 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля.

В результате ЧП были разрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью повреждений не получила.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплате по одному миллиону рублей семьям погибших при теракте на Крымском мосту.

Отмечается, что сумма в размере одного миллиона рублей будет полагаться на одного погибшего в равных долях каждому члену семьи.



Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по миллиону рублей

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