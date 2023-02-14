Левую сторону Крымского моста откроют для легковых машин до конца февраля

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Росавтодор сообщил, что до конца февраля планируется открыть движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ведомства, восстановительные работы на инженерном сооружении практически завершены.

"В ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку", – добавили в Росавтодоре.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на восстановленной автомобильной части Крымского моста уложили первый слой асфальта. Его толщина составила 6 сантиметров.



Первый слой асфальта уложили на восстановленной части Крымского моста

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