Девушки-военные уничтожили два беспилотника в Севастополе

Фото: Минобороны РФ

Девушки-военные уничтожили два украинских беспилотника в Севастополе утром в среду, 22 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной", – заявил Шойгу.

Министр обороны поручил вручить Фалеевой и Целуйко награды и выписать денежную премию за уничтожение объектов Вооруженных сил Украины.

Он также добавил, что ВСУ в период с 04:00 до 05:56 предприняли попытку поразить объекты в Севастополе при помощи БПЛА. Все три аппарата были ликвидированы.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников.

По словам губернатора, было уничтожено три объекта, которые пытались проникнуть в бухту. Моряки вели огонь из стрелкового оружия по беспилотникам. Также отработала система ПВО по воздушной цели.

В результате атаки военные корабли не были повреждены. Однако после взрыва вражеских морских беспилотников были выбиты стекла в зданиях в районе дома № 2 на улице Ленина и в Доме Москвы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Позже стало известно, что власти приостановили движение морского транспорта в Севастопольской бухте. На конечных остановочных пунктах площадь Захарова и площадь Нахимова организовали подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.

Российская ПВО отбила атаку беспилотников в Джанкое в ночь на 21 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!