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Власти приостановили движение морского транспорта в Севастопольской бухте. Об этом сообщили в телеграм-канале ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах площадь Захарова и площадь Нахимова организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", – отметили в сообщении.

Пассажиров предупредили, что при изменении работы морского транспорта информация будет размещена дополнительно.

В среду, 22 марта, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников.

По словам губернатора, было уничтожено три объекта, которые пытались проникнуть в бухту. Моряки вели огонь из стрелкового оружия по беспилотникам. Также отработала система ПВО по воздушной цели. В результате атаки военные корабли не были повреждены. Однако после взрыва вражеских морских беспилотников были выбиты стекла в зданиях в районе дома № 2 на улице Ленина и в Доме Москвы. По предварительной информации, пострадавших нет.



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