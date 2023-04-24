Пострадавших после ночной атаки БПЛА в Севастополе нет – губернатор

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

После атаки морских беспилотников в Севастополе не выявили пострадавших, однако ударная волна выбила стекла в четырех жилых домах. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он дал поручение вице-губернатору Евгению Горлову оценить ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами организовали подомовой обход территории в Стрелецкой бухте. Кроме того, специалисты приступили к остеклению окон. По его словам, дрон не попал в Стрелецкую бухту.

"Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллелью устья реки Качи и береговой линией до границ внутреннего рейда, то есть перед входом в бухту, где установлено заграждение, это внешний рейд", – отметил Развожаев.

Глава региона добавил, что БПЛА не разрушили здания, причальные и другие сооружения.

Об атаке надводных дронов на Севастополь информация поступила в ночь на 24 апреля. После этого стало известно, что силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) уничтожили один надводный беспилотник, а второй взорвался сам.