В Турции опровергли сообщения об инфаркте Эрдогана

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Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения о том, что турецкий лидер перенес инфаркт и был госпитализирован.

"Президент примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС "Аккую", которая состоится завтра, по прямой связи из своего офиса в Анкаре", – говорится в сообщении центра в Twitter.

Как сообщает ТАСС, вице-президент Турции Фуат Октай также заявил, что у Эрдогана всего лишь легкая простуда, а его состояние очень хорошее.

Ранее Эрдоган заявил, что отменил все публичные выступления 26 апреля по рекомендации медиков. По словам турецкого лидера, вместо него в запланированных мероприятиях примет участие Фуат Октай. Вместе с этим Эрдоган заявил, что возобновит деятельность уже в четверг, 27 апреля.

Накануне Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире местного телеканала. Его интервью было внезапно прервано. После длительной паузы турецкий лидер вернулся в эфир и рассказал, что у него диагностировали желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика.