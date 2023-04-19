Путин примет участие в церемонии доставки топлива на АЭС "Аккую" по видеосвязи – Эрдоган

Фото: Zuma/TAСС/Altan Gocher

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую" по видеосвязи. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" – первая атомная электростанция в Турции. Предполагается, что после ее ввода в эксплуатацию, станция будет покрывать до 10% потребностей страны в электричестве.

"27 апреля состоится церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую". После доставки топлива этот объект получит статус атомного. Президент России Владимир Путин тоже примет участие в церемонии по видеосвязи", – приводит слова Эрдогана ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что формат участия Путина в церемонии на АЭС "Аккую" пока не определен. Он сообщал, что российская сторона так или иначе будет достойно представлена и будет принимать участие в мероприятии.