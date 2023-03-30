Формат участия Путина в церемонии на АЭС "Аккую" пока не определен – Песков

Фото: akkuyu.com

Пока что нет точного решения, как именно Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" 27 апреля. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вместе с этим пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва точно будет представлена на данном мероприятии. Пескову задали вопрос, есть ли в расписании Путина поездка на церемонию или же глава государства примет участие в ней в онлайн-формате.

"Единственное, что можно сказать, конечно же, российская сторона так или иначе будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля", – поделился представитель Кремля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин может посетить республику 27 апреля. По словам турецкого лидера, российский президент может стать участником в церемонии загрузки ядерного топлива на электростанции "Аккую".

Однако до этого Песков не подтвердил информацию о якобы готовящейся поездке Путина в Турцию.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!