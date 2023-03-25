Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Турецкий лидер поблагодарил Путина за продление зерновой сделки. В ходе разговора лидеры двух стран также обсудили шаги по улучшению отношений между Турцией и Россией и события, связанные с конфликтом РФ и Украины.

Ранее турецкий лидер заявил, что активно обсуждал с российским президентом реализацию зерновой сделки и возможность обработки российского зерна на турецких мельницах. Эрдоган также уточнил, что проводил обсуждения с российским коллегой по поводу отправки сельхозпродукции беднейшим африканским странам.

Кроме того, президент Турции заявил, что страна готова оказать содействие для начала поставки удобрений из России на мировые рынки.

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