Эрдоган отменил публичные выступления 26 апреля по рекомендации врачей

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отменил все публичные выступления 26 апреля по рекомендации медиков.

"Сегодня по совету врачей я останусь дома и буду отдыхать. К сожалению, я не встречусь с нашими братьями в городах Кырыккале, Йозгат и Сивас", – написал президент в своем телеграм-канале.

Накануне Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире местного телеканала. Его интервью было внезапно прервано. После длительной паузы турецкий лидер вернулся в эфир и рассказал, что у него диагностировали желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын позже рассказал, что здоровье президента в норме.

По словам турецкого лидера, вместо него в запланированных мероприятиях примет участие помощник Фуат Октай. Вместе с этим Эрдоган заявил, что возобновит деятельность уже в четверг, 27 апреля.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Главным оппонентом Эрдогана является единый кандидат от оппозиционного Народного альянса Кемаль Кылычдароглу.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Белый дом планирует привести к власти в Турции политиков, которые втянут республику в конфликт с Россией в Сирии. Журналисты считают, что благодаря этому новый турецкий президент станет вторым украинским лидером Владимиром Зеленским.

Между тем Эрдоган заявил, что Владимир Путин станет участником церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую" по видеосвязи. Само мероприятие состоится 27 апреля. Новая АЭС станет первой атомной электростанцией в Турции.