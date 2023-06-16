17:25Происшествия
Старовойт заявил, что пожар на складе в Курской области произошел из-за атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар на складе компании "Бел-Поль" в Курской области произошел из-за попадания украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Специалисты из силовых ведомств подтвердили информацию о том, что пожар <...> произошел из-за беспилотника ВСУ", – написал он в своем телеграм-канале.
Глава региона добавил, что в ближайшее время планируется провести независимую оценку причиненного предприятию ущерба.
Пожар на складе для хранения пуха в Курской области произошел в ночь на 16 июня. Площадь возгорания достигала 2 000 квадратных метров.
В ликвидации огня участвовали более 40 человек и 10 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.
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