Старовойт заявил, что пожар на складе в Курской области произошел из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на складе компании "Бел-Поль" в Курской области произошел из-за попадания украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Специалисты из силовых ведомств подтвердили информацию о том, что пожар <...> произошел из-за беспилотника ВСУ", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что в ближайшее время планируется провести независимую оценку причиненного предприятию ущерба.

Пожар на складе для хранения пуха в Курской области произошел в ночь на 16 июня. Площадь возгорания достигала 2 000 квадратных метров.

В ликвидации огня участвовали более 40 человек и 10 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

