Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после возгорания

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Работа Новочеркасской ГРЭС возобновлена после возгорания, которое произошло накануне, сообщает ТАСС.

"Новочеркасская ГРЭС возобновила работу в Единой энергосистеме России. После выполнения обследования инфраструктуры 15 июня в 04:07 по московскому времени включен в сеть энергоблок № 3 и несет нагрузку, подготавливается запуск других энергоблоков", – заявили журналистам в компании ОГК-2, которой принадлежит ГРЭС.

Накануне на Новочеркасской ГРЭС загорелась кровля на 6-м энергоблоке. В пожаре пострадали три сотрудника станции. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи. Всего со станции эвакуировали 150 человек. 364 тысячи жителей Ростовской области временно остались без электроснабжения.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что предварительной причиной пожара могло стать возгорание газа в процессе проведения технологических работ. Он добавил, что специалисты продолжают устанавливать причины и обстоятельства возгорания.

Вечером того же дня стало известно о восстановлении энергоснабжения на Новочеркасской ГРЭС. Сейчас эксперты обследуют оборудование и инфраструктуру станции. По результатам обследования будет принято решение о возобновлении работы некоторых энергоблоков.

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