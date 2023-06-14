Бастрыкин поручил провести проверку по факту пожара на рынке "Садовод" в Москве

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства пожара на московском рынке "Садовод", сообщается в телеграм-канале СК.

"Учитывая, что указанный объект торговли рассчитан на массовое посещение граждан, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку по данному факту и установить обстоятельства произошедшего", – указано в сообщении.

О возгорании на рынке "Садовод" стало известно утром 13 июня. По словам очевидцев, пожар начался на 7-й линии рынка в первом павильоне. Посетители торгового комплекса были эвакуированы.

Позже сообщалось, что огонь охватил несколько павильонов рынка. Возгорание удалось локализовать на площади 30 квадратных метров.

Оперативные службы полностью ликвидировали пожар в 12:18.

"Садовод" находится на юге Москвы, он занимает территорию размером 40 гектаров. На рынке расположены восемь тысяч магазинов, ежегодно его посещают 36,5 миллиона граждан.

Один человек пострадал в результате пожара на рынке "Садовод"