11:02Происшествия
Пожар произошел на рынке "Садовод"
Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 10:38.
"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", – говорится в сообщении.
По данным очевидцев, пожар начался на 7-й линии рынка в первом павильоне. По торговым рядам распространяется густой дым. Проводится эвакуация посетителей торгового комплекса, сообщили в экстренных службах.
Ранее сообщалось о пожаре в доме № 30 на 14-м километре МКАД вспыхнул пожар. Там воспламенились три торговых павильона на третьем этаже. Спасатели немедленно приступили к тушению.
Позже пожарным удалось ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.
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