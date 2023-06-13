Пожар произошел на рынке "Садовод"

На рынке "Садовод" произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС России по Москве.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 10:38.

"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", – говорится в сообщении.

По данным очевидцев, пожар начался на 7-й линии рынка в первом павильоне. По торговым рядам распространяется густой дым. Проводится эвакуация посетителей торгового комплекса, сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось о пожаре в доме № 30 на 14-м километре МКАД вспыхнул пожар. Там воспламенились три торговых павильона на третьем этаже. Спасатели немедленно приступили к тушению.

Позже пожарным удалось ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.