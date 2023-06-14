Энергоснабжение после пожара на Новочеркасской ГРЭС восстановили

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Энергоснабжение жителей Ростовской области восстановлено после пожара на Новочеркасской ГРЭС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС).

"После пожара в энергосистеме реализованы необходимые схемно-режимные мероприятия, обеспечивающие возможность увеличения перетоков мощности в энергорайон, где расположена Новочеркасская ГРЭС", – сказано в сообщении.

Отмечается, что подключение потребителей было восстановлено в 17:20 по московскому времени, осуществлялась загрузка генерации других электростанций. Сейчас эксперты обследуют оборудование и инфраструктуру станции. По результатам обследования будет принято решение о возобновлении работы некоторых энергоблоков.

Как сообщалось до этого, в пожаре пострадали три сотрудника станции. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи. Всего со станции эвакуировали 150 человек.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, ссылаясь на данные спасателей, заявил, что предварительной причиной пожара могло стать возгорание газа в процессе проведения технологических работ. Он добавил, что специалисты продолжают устанавливать причины и обстоятельства возгорания.

Уточнялось, что в результате случившегося 364 тысячи жителей региона остались без электроснабжения.

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