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15:15

Происшествия

Пожар на площади 200 квадратов произошел на Новочеркасской ГРЭС

Видео: телеграм-канал "Подьем"

Пожар возник на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, загорелась кровля на 6-м энергоблоке, сообщает в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 13:41 по московскому времени поступила информация о пожаре на Новочеркасской ГРЭС. По предварительной информации, горит кровля на 6-м энергоблоке. По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Ведется реагирование", – указано в сообщении.

Как уточнили в оперативных службах, к ликвидации пожара привлечены 46 человек и 15 единиц техники. По данным медицинских служб, три человека пострадали в результате возгорания. Еще 150 были эвакуированы с места происшествия.

Отмечается, что экстренные службы оперативно ликвидировали открытое горение на ГРЭС.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту пожара на рынке "Садовод" в Москве.

О возгорании на рынке "Садовод" стало известно утром 13 июня. Огонь охватил несколько павильонов рынка, однако был локализован на площади 30 квадратных метров, а затем ликвидирован.

Видео: телеграм-канал "Подьем"


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