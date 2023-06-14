Более 360 тыс человек остались без электричества после пожара на Новочеркасской ГРЭС

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

В результате пожара на Новочеркасской ГРЭС 364 тысячи жителей Ростовской области остались без электроснабжения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Ограничения не коснулись потребителей первой категории надежности: больниц и других особо значимых социальных объектов", – пояснил он.

Сейчас потребителей уже начали подключать к электроснабжению. Восстановить электроснабжение в регионе планируют в ближайшие часы. Процесс ввода в эксплуатацию ранее отключенных энергоблоков будет осуществляться поэтапно в круглосуточном режиме, заключил губернатор.

Как сообщалось до этого, пожаре пострадали три сотрудника станции. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи. Всего со станции эвакуировали 150 человек.

Голубев, ссылаясь на данные спасателей, заявил, что предварительной причиной пожара могло стать возгорание газа в процессе проведения технологических работ. Он добавил, что специалисты продолжают устанавливать причины и обстоятельства возгорания.



В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС