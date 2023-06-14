15:53Происшествия
Ростовский губернатор назвал возможную причину пожара на Новочеркасской ГРЭС
Фото: Москва 24
Причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС, предположительно, могло стать возгорание газа при проведении технологических работ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Он подтвердил, что открытое горение на станции было ликвидировано.
"Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты (ростовского главка МЧС РФ. – Прим. ред.) называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции", – написал он.
По информации Голубева, в результате пожара пострадали три сотрудника станции. Их госпитализировали для оказания медпомощи.
В настоящее время станция не работает. Позже местные власти введут временные ограничения по поставкам электроэнергии.
Возгорание на территории станции зафиксировали в районе 6-го энергоблока, там загорелась крыша. После сообщения о пожаре с места происшествия эвакуировали 150 человек. Открытое горение ликвидировали на площади 200 квадратных метров. Участие в тушении пожара принимал 71 спасатель и 29 единиц техники.
Кровля загорелась на энергоблоке Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области
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