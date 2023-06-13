Пожар произошел на территории Краснодарского НПЗ, возгорание ликвидировали

Фото: МЧС Краснодарский край

На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. О происшествии рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 06:58 пожар локализовали на площади 20 квадратных метров.

"В 07:54 – ликвидация открытого горения. В 07:54 – ликвидация последствий пожара на площади 20 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты выяснят, что стало причиной возгорания.

Ранее пожар произошел в одноэтажном доме в деревне Яковлево. В результате происшествия погибли две женщины 1947 и 1969 года рождения и два мальчика 2017 года рождения. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия.



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