Уголовное дело возбудили после смерти четырех человек при пожаре в деревне Яковлево

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следственное управление Следственного комитета (СУСК) РФ по Московской области возбудило уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в деревне Яковлево в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело о смерти четырех человек, в том числе двух детей 2017 года рождения, будут расследовать по части 3 уголовной статьи 109.

"В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, с участием специалистов проводится осмотр", – говорится в сообщении.

Следователи считают, что причиной пожара в частном доме могло стать короткое замыкание. По результатам проверки назначат комплекс экспертиз.

Возгорание в одноэтажном доме в деревне Яковлево произошло в ночь на 12 июня. Как сообщалось ранее, две погибшие вместе с детьми женщины были 1947 и 1969 года рождения. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

