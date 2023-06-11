Пожар на территории бывшего СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге ликвидировали

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Возгорание случилось в неэксплуатируемом здании на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, в настоящее время его ликвидировали, сообщает пресс-служба городского Главного управления МЧС РФ.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 19:42. В данном здании располагается бывший следственный изолятор "Кресты".

"В 20.35 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", – отметило ведомство.

В ликвидации огня были задействованы 3 единицы техники и 15 человек.

Ранее пожар произошел на территории завода "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону. По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что загорелись покрышки.

Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Как уточняют спасатели, его удалось локализовать в 12:24. Открытое горение ликвидировали в 12:41.

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