Пожар на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Спасатели ликвидировали возгорание на крыше 6-го энергоблока Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

"16:26 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в тушении пожара принимали участие 56 человек и 18 единиц техники.

В ростовском главке МЧС РФ ранее сообщили, что при пожаре пострадали три сотрудника станции. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи. Всего со станции эвакуировали 150 человек.

Губернатор региона Василий Голубев, ссылаясь на данные спасателей, заявил, что предварительной причиной пожара могло стать возгорание газа в процессе проведения технологических работ. Он добавил, что специалисты продолжают устанавливать причины и обстоятельства возгорания.



В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС