Открытое горение ликвидировали в жилом доме в Казани

Фото: МЧС России

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в многоквартирном жилом доме в Казани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В 21:06 открытое горение ликвидировано", – говорится в сообщении.

Ранее в среду, 14 июня, огонь охватил кровлю пятиэтажного дома на улице Чехова в столице Татарстана. Площадь пожара достигала 1 100 квадратных метров. К 20:35 оно было локализовано.

В ликвидации возгорания участвуют 62 спасателя и 12 единиц техники. Спасатели эвакуировали из здания 132 человека, в том числе двух маломобильных жильцов.

