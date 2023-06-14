Крупный пожар в жилом доме в Казани локализован

Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Республике Татарстан & МЧС Татарстана"

Пожар, охвативший кровлю пятиэтажного дома на улице Чехова в Казани, локализовали на площади 1 100 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ по Республике Татарстан.

Отмечается, что спасатели сумели локализовать огонь в 20:35 по московскому времени.

Изначально МЧС оценила площадь пожара в 1 600 квадратных метров. К тушению возгорания привлекли 62 спасателей и 12 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Из дома спасатели эвакуировали 132 человека, в том числе двух маломобильных жильцов. По данным ведомства, всего в доме 66 квартир. Городские власти начали подготовку мест для временного размещения жильцов.

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