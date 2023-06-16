В Курской области загорелся склад хранения пуха

Фото: МЧС России

Склад для хранения пуха загорелся в Курской области, площадь пожара составила около 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Возгорание на складе с пухом ликвидируют в Курске. Площадь возгорания около 2 000 квадратных метров", – указано в сообщении.

Пожар удалось локализовать. В его тушении принимают участие более 40 человек и 10 единиц техники.

Пострадавших нет, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что огонь охватил кровлю пятиэтажного дома на улице Чехова в столице Татарстана. Площадь пожара достигала 1 100 квадратных метров, спасатели эвакуировали из здания 132 человека, в том числе двух маломобильных жильцов.



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