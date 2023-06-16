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19:50

Происшествия

Украинский БПЛА упал на территории частного дома в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Один человек пострадал в Курской области в результате падения украинского беспилотника на территории частного дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он уточнил, что инцидент произошел в селе Коренево. Местный житель получил легкие осколочные ранения. Медики оказали ему помощь, однако от госпитализации он отказался.

Также в результате взрыва оказались повреждены окна дома. Глава региона пообещал, что власти помогут хозяину с их восстановлением.

Минувшей ночью пожар произошел на складе для хранения пуха в Курской области. Его площадь достигала 2 000 квадратных метров. Как позже уточнял Старовойт, причиной возгорания стало попадание беспилотника ВСУ.

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