Два человека пострадали при обстреле поселка Глушково Курской области со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские боевики подвергли обстрелу поселок Глушково Курской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Зафиксировано семь прилетов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь", – говорится в его публикации.

Губернатор пообещал, что пострадавших скоро переведут в областную больницу.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены детский сад, Дом культуры и два административных здания, четыре машины, окна и балконы в двух многоквартирных домах, а также окна, фасады и крыши двух частных домовладений. Некоторые жители населенного пункта остались без света.

Старовойт также рассказал, что над Глушково российские силы сбили вражеский БПЛА, который был запущен для корректировки огня по поселку.

Ранее бойцы украинской стороны атаковали поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе. По словам главы региона, в Теткино повреждения получили девять домов, два из них загорелись. Там было нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших не выявили.

До этого Вооруженные силы Украины сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи. Из-за повреждений электричество пропало. Во время восстановительных работ один из рабочих получил осколочные ранения. Его доставили в центральную районную больницу, где оказали всю необходимую помощь.



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