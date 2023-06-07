ВСУ сбросили два взрывных устройства на электроподстанцию в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Ночью Вооруженные силы Украины сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Из-за повреждений электричество пропало в Попово-Лежачах и Теткине. Во время восстановительных работ один из рабочих получил осколочные ранения. Его доставили в центральную районную больницу, где оказывают всю необходимую помощь.

По словам главы региона, после того, как группы разминирования повторно закончат работу, ремонтные бригады продолжат восстанавливать электроснабжение.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинский режим в течение трех суток предпринял обещанное наступление на разных участках фронта. По его словам, 4 июня ВСУ силами 23-й и 31-й механизированных бригад пытались наступать на пяти направлениях, но успеха не добились.

Шойгу рассказал о попытке ВСУ начать наступление на разных участках фронта